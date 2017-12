Etats-Unis : Un couple met son bébé de 4 mois au four à micro-ondes pour reproduire une pub

L'histoire se déroule aux États-Unis, dans le Missouri. Un couple se rend à l'hôpital avec leur bébé qui souffre d'éruption cutanée sur le visage.



Le diagnostic des médecins est rapide et sans appel: une brûlure faciale au deuxième degré et un traumatisme crânien qui a entraîné un hématome sous-dural, c’est-à-dire un épanchement sanguin entre le cerveau et la boite crânienne.



Le père de l'enfant essaye alors de faire croire qu'il a "accidentellement" nettoyé son enfant avec de l'eau de javel.



Alertés, les enquêteurs finissent par savoir que le jeune père de 22 ans a voulu reproduire une publicité qu'il a vue à la télévision.



Il a volontairement fait tomber son enfant puis l'a passé quelques secondes au micro-ondes. Les parents ont été placés en détention provisoire. Ils ont chacun une caution fixée à 500 000$.