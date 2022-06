États-Unis : Un SDF se noie devant des policiers qui refusent d’intervenir

Le drame s’est déroulé tôt de jour-là. Les trois policiers interviennent pour une dispute conjugale entre un SDF et sa compagne devant un centre d’Art. Alors que les policiers interrogent l’homme de 34 ans, ce dernier enjambe la balustrade et descend vers le lac.



Ce lundi, une partie de la scène filmée par une des caméras des policiers a été rendue publique par les autorités. Le moment de la noyade a été censuré car trop "sensible", estiment les services de la ville qui ont proposé une transcription audio.



Les forces de l’ordre lui indiquent ainsi qu’il est interdit de se baigner. Le SDF fait quelques brasses avant de se trouver en difficulté. "Qu'est-ce que tu vas faire maintenant?", lui demande un agent. "Je vais me noyer. Je vais me noyer", répond le trentenaire. "Mais non", assure l'agent. Un deuxième policier lui demande de nager jusqu'à un pylône du pont pour s'y accrocher. "Je ne peux pas, je ne peux pas", répond la victime. "Ok, je ne vais pas sauter après toi", lui rétorque le policier.



Malgré les suppliques de la compagne du SDF, les policiers n’interviennent pas. L'homme demande de l'aide. "Vous m’entendez ?" seront les derniers mots de la victime avant de disparaitre dans l’eau. Son corps a été repêché en fin de matinée.



Les trois policiers ont été suspendus le temps de l’enquête. Les images des autres agents et des piétons devraient être rendues publiques dans les prochains jours, assure la ville.