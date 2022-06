A la Une . Etats-Unis : Nouvelle fusillade dans un hôpital à Oklahoma

Mercredi, un homme a ouvert le feu et tué 4 personnes avant de se donner la mort.

Publié le Vendredi 3 Juin 2022





Mercredi, un homme armé d’un fusil et d’un arme de poing a fait feu dans un hôpital de Tulsa, tuant 4 personnes et en blessant plusieurs. Le meurtrier s’est ensuite donné la mort.



Les premiers éléments de l’enquête révèlent que le tireur ciblait le médecin qui l’avait opéré du dos en mai dernier. L’homme se plaignait de douleurs et voulait des médicaments supplémentaires à sa sortie d’hôpital, indique la presse nationale. Une lettre en ce sens a été retrouvée.



Avant la fusillade, l’homme a acheté un fusil semi-automatique, la même arme utilisée à l’école primaire d’Uvalde. Le patient en colère a tué deux médecins, une réceptionniste et un patient.



