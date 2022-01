États-Unis : L'assassin de Robert Kennedy reste en prison

L'assassin du frère cadet de JFK, "Bobby", reconnu coupable en 1969 du meurtre du sénateur de New York durant la campagne présidentielle, un an plus tôt, était sur la voie de sortie.



Le 27 août 2021, après quinze ans de refus, la commission des libérations conditionnelles de Californie avait finalement donné son accord pour que Shiran Shiran sorte de prison. Il avait été condamné à mort mais sa peine avait été commuée en réclusion à perpétuité en 1972, à la faveur d’une brève suppression de la peine capitale en Californie.



Cette décision de libération conditionnelle de la commission avait été soumise au gouverneur de Californie, investi du pouvoir souverain de la refuser ou de la modifier. Ce jeudi, Gavin Newsom a déclaré que le détenu, âgé de 77 ans, constituait toujours "une menace pour la sécurité publique" et qu’il refusait "d’accepter sa responsabilité dans ce crime".



Immigré palestinien, Sirhan Sirhan avait assassiné "Bobby" Kennedy à l’hôtel Ambassador à Los Angeles et justifié son geste par le soutien apporté par le candidat à la vente d’avions militaires à Israël.



Des doutes pèsent cependant sur sa seule culpabilité. L ’ ex-ministre de la justice avait été touché par une balle tirée à bout portant derrière l’oreille droite, alors que Sirhan était censé lui faire face. Selon un expert en acoustique, treize coups de feu ont été tirés le soir du drame, mais l’arme de Sirhan n’avait une capacité que de huit cartouches.