A la Une . États-Unis : Joe Biden et le parti démocrate conservent le Sénat

Le parti démocrate a conservé les clés du Sénat après la victoire de Catherine Cortez Masto dans le Nevada. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 13 Novembre 2022 à 10:55

Quatre jours après les élections de mi-mandat aux États-Unis, le résultat de l’État-clé du Nevada est tombé. La démocrate Catherine Cortez Masto a remporté la victoire de justesse face à Adam Laxalt, un candidat soutenu par Donald Trump.



Cette victoire de la sénatrice sortante permet au Parti démocrate d’obtenir 50 des 100 sièges au Sénat. La constitution américaine permet à la vice-présidente, Kamala Harris, de départager les sénateurs. Les démocrates pourraient encore gagner un siège dans l’État de Géorgie, où un second tour sera organisé le 6 décembre.



Cependant, les Républicains pourraient devenir majoritaires à la Chambre des représentants, même si la victoire devrait être plus courte qu’annoncée. Ils pourront alors lancer des enquêtes parlementaires contre l’administration Biden, mais ne pourront pas adopter de lois contraires à la politique du président américain.



