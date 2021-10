A la Une .. États-Unis : En pleine visioconférence, elle est tuée par son bébé

Une Américaine de 21 ans est morte durant une visioconférence après avoir reçu un coup de feu tiré par son enfant de 2 ans. Le père avait rangé l’arme dans le sac du petit. Deux mois après les faits, il est inculpé pour homicide involontaire. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 14 Octobre 2021 à 16:38

C’est la énième fois, ou plus exactement la 879e fois depuis 2015 aux États-Unis qu’un enfant est impliqué dans un tir "non intentionnel" qui a causé la mort de quelqu’un. La 114e cette année.



Cette fois la victime s’appelle Shamaya Lynn, 21 ans. Les faits remontent au 11 août dernier. Alors qu’elle était en pleine réunion sur Zoom, ses collègues l’ont vu s’évanouir tout d’un coup, ne laissant à l’image que l’enfant hurlant de terreur au fond de la pièce.



Le père de l’enfant avait rangé son arme, sans cran de sécurité, dans le sac Pat’ Patrouille de l’enfant. Arrivé sur les lieux, celui-ci a aussitôt appelé les secours, déjà avertis par les collègues de la jeune femme. Arrivés sur place, ils n’ont pu que constater le décès.



C’est mardi dernier, soit plus de 2 mois après les faits, que l’homme a été placé en détention. Il est accusé d’homicide involontaire par négligence et de ne pas avoir rangé de manière sécurisée son arme à feu.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur