Etats-Unis : Au moins 18 enfants tués dans une fusillade

L'auteur des coups de feu, qui portait une tenue paramilitaire et un fusil, a agi seul mais le motif de cette attaque est pour l'heure inconnu.



C'est l'une des pires fusillades survenues dans une école depuis des années aux Etats-Unis. Elle intervient quelques jours après celle d'un suprémaciste blanc qui avait tué 10 Afro-américains dans un supermarché de Buffalo (Etat de New York).



Ému par ce drame, le président américain Joe Biden a exhorté son pays depuis la Maison-Blanche à demander des comptes au puissant lobby des armes, se disant par ailleurs "écœuré et fatigué" par ces fusillades quasi-quotidiennes.



Joe Biden a de nouveau appelé à une régulation des armes à feu, critiquant par ailleurs "ceux qui empêchent ou repoussent ou bloquent des lois de bon sens sur les armes à feu".