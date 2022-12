A la Une . États-Unis : Âgé de 10 ans, il aurait tué sa mère pour un casque VR

Un enfant de 10 ans habitant à Milwaukee (Wisconsin) est accusé d’avoir tué sa mère avec une arme à feu. La raison ? D’après des sources, il était en colère contre elle parce qu’elle l’avait réveillé tôt et refusait l'achat d'un casque de réalité virtuelle. Par L.S. - Publié le Mercredi 7 Décembre 2022 à 06:29

Comme le rapportent plusieurs médias américains, les faits se sont produits au domicile de sa mère, Quiana Mann, 44 ans. Ils venaient de se réveiller et l'enfant n’était pas ravi à l’idée de sortir du lit. De plus, il insistait pour que sa mère lui achète un casque VR Oculus. Cette dernière aurait refusé.



Plusieurs témoignages différents seront par la suite rapportés par les médias. Dans un premier temps, l’enfant accusé de meurtre commence par raconter aux enquêteurs qu’il s’agit d’un accident, qu’il faisait tourner l’arme autour de son doigt comme un cow-boy hollywoodien lorsque le coup est parti.



Le lendemain, sa grande sœur âgée de 26 ans rappelle les enquêteurs pour leur livrer une toute autre version. La jeune femme, qui selon ses dires, dormait au moment des faits, leur raconte en effet que son frère a toujours eu des problème de gestion de sa colère et qu’il entend les voix de cinq personnages fictifs différents. De plus, suite au diagnostic d’un thérapeute, sa mère avait placé des caméras de surveillance dans la maison pour suivre ses faits et gestes.



On apprend que les appareils ont cependant été déconnectés deux semaines avant le meurtre. La sœur aînée raconte également que quelques minutes après la mort de sa mère, son frère s’est connecté au compte Amazon de la défunte et a commandé un casque de réalité virtuelle (VR) de la marque Oculus.



Le jeune garçon a finalement raconté qu’il avait voulu tirer dans le mur pour faire peur à sa mère et a admis qu’il avait récupéré l’arme la veille au soir dans le coffre de la maison. Accusé de meurtre au premier degré par imprudence, il encourt jusqu’à 60 ans de prison.