États-Unis : ​Au moins cinq morts lors d'une fusillade dans une discothèque LGBTQ

Au moins 5 personnes ont été tuées et 18 ont été blessées lors de la fusillade. Le suspect, âgé de 22 ans, a été placé en détention provisoire. Le motif de la fusillade n’est pas encore connu.



Des clients sont parvenus à maitriser le tireur avant l'arrivée des forces de l'ordre et des secours. L’établissement, le club Q, se dit dévasté par l’attaque insensée contre la communauté.



À l’occasion de la Journée du souvenir trans célébrée le 20 novembre internationalement, le club avait annoncé samedi un événement LGBTQ, une soirée avec toutes sortes d’identités de genres et de styles de performance.



"Nous ne devons pas tolérer la haine", a réagi le président Joe Biden. Il a déclaré dans un communiqué savoir que la communauté LGBTQI+ avait été la cible ces dernières années d’une effroyable violence haineuse et que cela appelait à en faire plus pour réguler les armes à feu aux Etats-Unis.