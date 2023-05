Communiqué États Généraux des Mobilités : Une réunion publique pour le bassin Est le lundi 22 mai

Alors que la Région a lancé une grande consultation citoyenne à travers les Etats Généraux des Mobilités, une réunion publique est organisée ce lundi pour le bassin Est. Par N.P - Publié le Mardi 16 Mai 2023 à 11:35

Le communiqué de la Ville de Saint-Benoit :



A travers les États Généraux des Mobilités – la grande consultation citoyenne, la Région Réunion souhaite faire le point sur les attentes des Réunionnaises et Réunionnais, ainsi que les priorités en matière de déplacement.



Une première réunion publique est organisée pour le bassin Est





le lundi 22 mai à 18h au théâtre Les Bambous , pour vous permettre de : mieux comprendre les enjeux de déplacement et d’aménagement du territoire,

vous informer sur les projets prévus à court, moyen et long terme

mais aussi et surtout, formuler des propositions.



Nous comptons sur votre contribution pour décider collectivement des mobilités que nous voulons pour La Réunion !





