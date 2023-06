Etats Généraux des Mobilités : 3 prochaines réunions publiques pour s’informer, échanger et donner son avis

La consultation se poursuit jusqu’au 23 juillet Le site consultation-mobilites.re regroupe toute l’information nécessaire sur la consultation citoyenne ainsi que des espaces contributifs (questionnaire, carte interactive,…). L’ensemble des documents réalisés dans le cadre des États Généraux des Mobilités ainsi que des études y sont également mis à disposition.

Cette vaste consultation citoyenne se déroule jusqu’au 23 juillet, partout dans l’île. Durant cette période, les Réunionnais-e-s sont invité-e-s à donner leur avis et à partager leurs propositions. De nouvelles réunions publiques sont organisées dans les 4 coins de l’île, ouvertes à tous et toutes.Les dates, lieux et horaires des 3 nouvelles réunions publiques d’information :• Réunion publique à Saint-AndréMardi 20 juin à 17h, au site du Colosse• Réunion publique au TamponJeudi 22 juin 2023 à 17h, à l’Université de La Réunion, Campus du Tampon• Réunion publique à Saint-PaulLundi 26 juin à 17h30, à Cimendef, centre des Arts et de la Culture.