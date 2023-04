Etats Généraux des Droits de l’Enfant :Première participation pour Mayotte

Mayotte a participé, le 29 mars dernier, aux Etats Généraux des droits de l’Enfant. Une première pour l'île, rapporte le Journal de Mayotte.



Dans le sillage de la Journée internationale des droits de l’enfant, les Etats Généraux des Droits de l’Enfant (EGDE), rassemblements annuels à l’initiative du COFRADE créés depuis 2006, sont organisés à l’Assemblée nationale avec pour but de créer un espace de dialogue entre les enfants et l’ensemble des acteurs du domaine de l’enfance.



Réunis, des jeunes de Doujani, Chiconi, Mtsamboro, Chirongui, Dembeni et Sada ont échangé sur la thématique de l’égalité filles-garçons au regard de l’orientation professionnelle.



Le prochain débat (pré-sélection) aura lieu fin mai à Mayotte. S’en suivra de la présentation de propositions des deux finalistes à Paris devant les responsables politiques à l’assemblée nationale.