Etats Généraux de la Mobilité - Koman nou sa déplas a nou domin a La Rényon ?

Les États Généraux des Mobilités sont une vaste consultation organisée par la Région Réunion dans toute l’île durant l’année 2023. Ils se déroulent en partenariat avec l’ensemble des collectivités compétentes en matière de mobilités : les intercommunalités (CASUD, CINOR, CIREST, CIVIS, TCO), le Département, ainsi que le Syndicat mixte de transport de La Réunion (SMTR) et l’État.



Les objectifs : faire le point sur les usages et les attentes, identifier les projets clés, dégager des priorités pour améliorer les déplacements aujourd’hui et anticiper les mobilités de demain !



2 grandes phases rythmeront l’année :

Du 9 mai au 23 juillet 2023 : grande consultation régionale pour réaliser un état des lieux des besoins, attentes et priorités.

2ème semestre 2023 : sur la base des conclusions de la phase 1, une Assemblée citoyenne des Mobilités sera constituée et travaillera sur des propositions qui seront soumises aux collectivités compétentes.



Du 9 mai au 23 juillet 2023 : 1ère phase des États Généraux des Mobilités

- Lundi 22 mai : Théâtre des Bambous - Saint-Benoît

- Mardi 23 mai : Salle Fanal - Cité des Arts - Saint-Denis

- Mercredi 24 mai : CPOI de Saint-Pierre

- Jeudi 25 mai : Stella Matutina - Saint-Leu Les prochaines réunions publiques

La première phase des États Généraux des Mobilités qui s’engage va permettre aux Réunionnais-es de mieux comprendre les enjeux de déplacement et d’aménagement du territoire, de s’informer sur les projets prévus à court, moyen et long terme mais aussi et surtout de formuler des propositions.



Un vaste dispositif d’information et de participation est déployé sur tout le territoire du 9 mai au 23 juillet 2023.

