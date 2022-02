A la Une .. État de catastrophe naturelle : Les communes oubliées rappellent les conséquences du passage de Batsirai

Sainte-Suzanne et Sainte-Marie font partie des 4 communes pour lesquelles le gouvernement n'a pas reconnu l'état de catastrophe naturelle. Maurice Gironcel et Richard Nirlo rappellent les conséquences du passage du cyclone. Une commission se réunira le 8 mars prochain et étudiera les demandes de classement en état de catastrophe naturelle liées au vent cyclonique, à la houle et aux submersions marines, indique la commune de Sainte-Marie. Par NP - Publié le Vendredi 18 Février 2022 à 09:43

Voici le courrier de Maurice Gironcel, maire de Sainte-Suzanne, adressé au Préfet de La Réunion :



"Monsieur le Préfet,



Par arrêté publié au Journal Officiel du 13 février 2022, vingt communes réunionnaises ont fait l'objet d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à la suite du passage du cyclone tropical BATSIRAI.



La Ville de Sainte-Suzanne ne figure pas sur cette liste, ce qui pénalise fortement les agriculteurs dont les exploitations ont été durement affectées du fait des conditions météorologiques.



Bien que les infrastructures et équipements publics aient subi peu de dommages, notamment en raison des mesures de protection et des préventions prises en amont, il me semble toutefois pertinent de tenir compte des pertes subies par les agriculteurs afin de caractériser l'état de catastrophe naturelle sur notre territoire."

Voici le communiqué de la Ville de Sainte-Marie :



"Le passage de Batsirai à 190km au nord de La Réunion n’a pas été sans conséquences sur le territoire communal de Sainte-Marie. Les fortes pluies et les rafales de vents ont provoqué d’importants dégâts chez les particuliers, les agriculteurs, les professionnels et sur les équipements publics.



Dans les jours qui ont suivi la levée de l’alerte rouge, les équipes municipales ont procédé au recensement et au chiffrage des dégradations engendrées par le passage du cyclone.



Compte tenu de ce bilan qui a été transmis aux services de l’État, le Maire Richard Nirlo, a sollicité le classement de la commune en état de catastrophe naturelle.



En réponse à cette demande, l’équipe municipale fut surprise d’apprendre que seules 20 communes, sur 24, ont fait l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle suite aux inondations et coulées de boue. La commune de Sainte-Maire ayant été exclue sur le seul critère de la pluviométrie. « Les pluies de Batsirai ne sont pas arrêtées à la Rivière des pluies, zone limitrophe entre SainteMarie et Saint-Denis » a fait remarquer Richard Nirlo.



Pour permettre aux administrés et aux entreprises d’être rapidement et correctement dédommagés par leur compagnie d’assurance, Richard Nirlo a adressé un deuxième courrier au ministre des Outremer, Sébastien Lecornu, alors en visite sur l’île.



La requête du Maire de Sainte-Marie a été entendue puisqu’une nouvelle commission se réunira le 8 mars afin d’examiner les compléments d’expertise apportés pour les communes de Sainte-Marie, Sainte Suzanne, Bras-Panon et Saint-André.



Cette commission étudiera également les demandes de classement en état de catastrophe naturelle liées au vent cyclonique, à la houle et aux submersions marines."