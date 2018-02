Politique État de catastrophe naturelle : Jean-Hugues Ratenon se félicite de la "décision rapide" du Gouvernement Dans un communiqué de presse, le député Jean-Hugues Ratenon se montre satisfait de voir que ses efforts, suite à la tempête tropicale Berguitta, ont payé. Certaines villes du Sud de l'île ont fortement été touchées et il a ainsi obtenu l'état de "catastrophe naturelle".

Je me félicite de la décision rapide du Gouvernement de reconnaitre l’état de catastrophe naturelle pour les villes du Sud durement touchées par le passage de la tempête Berguitta.



Je salue la mobilisation de tous les élus, de tous les professionnels dont les spécialistes de Météo France Réunion, qui, dans un temps record, ont rendu leur rapport sur le caractère exceptionnel de ces pluies torrentielles.



Une décision qui permet maintenant aux particuliers et aux professionnels d’engager les démarches pour le remboursement des dégâts qu’ils ont subi et ainsi effacer les stigmates de Berguitta.



J’espère à présent que le Gouvernement va agir aussi rapidement pour reconnaitre l’état de calamité agricole afin qu’au plus vite nos agriculteurs, qui ont enregistré des pertes à hauteur de 16 millions d’euros, puissent se faire dédommager et reprendre leurs activités sur leur exploitation. Charline Bakowski Lu 113 fois





Dans la même rubrique : < > Présidence du PS: Ericka Bareigts soutient Olivier Faure Retour en images sur les vœux du président de Région