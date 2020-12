Politique État d'urgence sanitaire: Nadia Ramassamy pointe les excès du gouvernement

Nadia Ramassamy dénonce une "dévalorisation" des pouvoirs du Parlement. La députée de la 6e circonscription, lors des traditionnelles questions au gouvernement, a pris la parole pour "dénoncer les excès du pouvoir exécutif". La parlementaire reproche en effet au gouvernement de profiter de l'état d'urgence sanitaire "pour légiférer sur ordonnance". Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 2 Décembre 2020 à 07:38 | Lu 88 fois

Je suis intervenue aujourd’hui à l’Assemblée pendant les Questions au Gouvernement, afin de dénoncer les excès du pouvoir exécutif. Depuis près de 10 mois, le Gouvernement profite de l’État d’urgence sanitaire pour légiférer par ordonnance, dévalorisant ainsi les pouvoirs du Parlement.



A plusieurs reprises, nous, Députés, élus au suffrage universel, avons ainsi été évincés par le Gouvernement. Les Conseils de défense en sont l’exemple le plus frappant:des décisions prises sans concertation avec le Parlement, dans l’opacité la plus totale. J’ai donc interpellé le Premier ministre sur la nécessité pour l’exécutif de respecter l’importance du pouvoir législatif, garantie de nos droits et libertés.



La réponse du Gouvernement n’a malheureusement pas été à la hauteur:le porte-parole a ainsi nié tout dépassement de la part de l’exécutif, accusant à tort l’opposition d’un manque de propositions. C’est aux Françaises et aux Français qu’il convient de penser en priorité. Cette situation qui met en péril l’État de droit est intolérable, et ne saurait perdurer.Le Parlement est capable de gérer la crise et doit être inclus dans les décisions qui impactent la vie de nos concitoyens.