État d'urgence sanitaire : La préfecture rappelle les mesures pour La Réunion

Ce samedi 17 octobre marque le retour de l’état d’urgence en France. Si La Réunion n’est pas concernée par le couvre-feu, de nouvelles mesures s’appliquent que la préfecture rappelle. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 17 Octobre 2020 à 14:17 | Lu 1247 fois

Le communiqué :



Covid-19 à La Réunion : La Réunion en état d’urgence sanitaire

Bien que les indicateurs de suivi de l’épidémie témoignent d’une amélioration relative, la circulation virale reste encore active à La Réunion et encourage à la poursuite des gestes barrière au quotidien.



C’est dans ce cadre que le Préfet de La Réunion a décidé de prolonger les mesures de gestion de l’épidémie décidées en concertation avec l’autorité sanitaire et les maires du territoire : zones élargies de port du masque obligatoire, interdiction de la consommation d’alcool sur la voie publique, interdiction des ouvertures tardives pour les débits de boissons, interdiction des compétitions sportives.



En outre, le Gouvernement a décidé jeudi de placer l’ensemble du territoire national en état d’urgence sanitaire. Un décret du Premier ministre, d’application immédiate, a été publié ce matin au journal officiel et précise l’ensemble des mesures désormais applicables à La Réunion comme partout en France.







1) Mesures applicables en état d’urgence sanitaire par décret du Premier ministre



Interdiction des rassemblements dans l’espace public



Les rassemblements, réunions ou activités de plus de 6 personnes sont interdits sur la voie publique. Ces mesures s’appliqueront à compter du lundi 19 octobre afin de prendre en compte les événements déjà planifiés ce week-end. Les fêtes communales, associatives ou événements sportifs ne peuvent donc plus être organisées sur la voie publique.



Les dérogations à cette interdiction sont les suivantes :



- les manifestations revendicatives dès lors qu’elles ont été déclarées conformément au code de la sécurité intérieure et que l’organisateur a présenté un protocole sanitaire ;



- les marchés forains ;



- les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;



- les cérémonies funéraires ;



- les visites guidées organisées par des personnes titulaires d’une carte professionnelle.



Rassemblements festifs, familiaux et amicaux interdits au sein de certains établissements recevant du public(ERP de type L, CTS, P, R et Y)



À compter de lundi 19 octobre, les événements pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de manière continue (parce qu’il y a de la restauration ou de la boisson) sont interdits dans les établissements recevant du public de type L (salles à usage multiple, salles des fêtes), CTS (chapiteaux, tentes et structures), P (salles de jeux), R (établissement d’enseignement artistique, centre de vacances) et Y (musées).



A contrario, des réunions de travail peuvent tout à fait s’y tenir de même que des réunions de club associatif tels que par exemple les clubs du troisième âge, le soutien scolaire ou l’organisation d’événements culturels dès lors que le public porte un masque, est assis et qu’aucune restauration n’est organisée.



Les cérémonies civiles (PACS, mariages civils, etc.) comme les cérémonies religieuses organisées dans les lieux de culte (funérailles, baptêmes, mariage) ne sont pas concernées par la mesure. Ce sont les festivités qui suivent les cérémonies qui sont interdites dans les établissements.



En tout état de cause, aucun événement de plus de 5 000 personnes ne peut se tenir dans les établissements recevant du public comme à l’extérieur.



Nouveau protocole sanitaire dans les restaurants, hôtels et débits de boissons



Au sein des restaurants, hôtels et débits de boissons, il ne sera plus possible d’avoir des tables de plus de six personnes. Une distance minimale d’un mètre entre deux chaises de tables différentes devra par ailleurs être respectée. La capacité maximale d’accueil du public devra être affichée à l’entrée de l’établissement.



Nouvelles règles d’accueil du public dans les établissements où les personnes sont debout : centres commerciaux, musées, salles d’expositions, zoos, salons, parcs à thèmes



L’établissement doit définir sa jauge maximale d’accueil du public selon la règle des 4m2 par personne et l’afficher à l’entrée. Un système de comptage des flux doit être mis en place par le responsable de l’établissement afin de ne pas dépasser cette jauge maximale.



Nouvelles règles d’accueil du public dans les établissements où les personnes sont assises : cinéma, théâtre, stade



Une distance d’un siège doit être laissée entre deux personnes ou deux groupes constitués (famille par exemple) de moins de six personnes.



Interdiction des croisières



Les navires de croisières ne peuvent faire escale, s’arrêter ou mouiller dans les eaux intérieures françaises.



2) Rappel des mesures de freinage de l’épidémie décidées par le Préfet de La Réunion



Port du masque obligatoire



Le port du masque reste obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans dans :



- les marchés forains de plein air ;



- les transports publics ;



- aux abords des établissements scolaires, universitaires et des crèches;



- les zones à forte fréquentation. La cartographie des zones concernées est consultable sur : http://www.reunion.gouv.fr/port-du-masque-obligatoire-cartes-des-zones-a7191.html



Interdiction de la consommation d’alcool sur la voie publique



La consommation d’alcool, propice aux rassemblements dans l’espace public reste interdite.



Interdiction d’ouverture des bars et restaurants au-delà de 00h30



Les ouvertures au-delà de 00h30 pour les bars et restaurants restent interdites.



