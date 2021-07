A la Une . Etat d'urgence et couvre-feu à La Réunion dès ce mardi

C'est ce qu'Emmanuel Macron vient d'annoncer. Le couvre-feu sera de nouveau en vigueur à La Réunion à partir de mardi. Il n'a pas précisé les horaires où les déplacements seront interdits. Par Baradi Siva - Publié le Lundi 12 Juillet 2021 à 22:11

Le président de la République vient de déclarer l'état d'urgence sanitaire pour deux territoires du pays : La Réunion et la Martinique. Le couvre-feu sera donc à nouveau en vigueur à partir de ce mardi 13 juillet.



La situation sanitaire à La Réunion



La circulation du coronavirus est en hausse depuis maintenant trois semaines à La Réunion. Cette semaine pourrait marquer un nouveau record du nombre de contaminations hebdomadaires. Le taux de positivité repart à la hausse après avoir été stable pendant deux semaines.



La pression hospitalière est elle en baisse avec une trentaine de personnes Covid+ hospitalisées en réanimation contre une quarantaine lors des semaines précédentes. Le nombre de malades en médecine Covid ont aussi légèrement baissé.









Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur