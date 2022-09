Revenir à la Rubrique TCO Etang de Saint-Paul : des animations gratuites pour la semaine de la chauve-souris du 5 au 9 septembre 2022

Dans le cadre de la nuit internationale de la Chauve-souris, la Régie RNNESP, gestionnaire du site de l’Etang de Saint-Paul et le Groupe Chiroptères Océan Indien (GCOI), proposent des animations gratuites du 5 au 9 septembre 2022 pour découvrir les chiroptères qui peuplent la plus grande zone humide littorale protégée des Mascareignes.

Au programme Du 5 au 9 septembre 2022 à la Maison de la Réserve : diffusion de films en continu sur les chiroptères Mercredi 7 septembre 2022 à 9h et à 13h30 : Comptage de chauves-souris à la cocoteraie Dès 7 ans | Durée : 2h | Places limitées Jeudi 8 septembre 2022 à 17h45 : Balade nocturne dans la Ravine Divon Dès 7 ans | Durée : 1h45 | Places limitées Vendredi 9 septembre 2022 à 17h45 : Soirée découverte Observation et projection film « Une vie de Grand Rhinolophe » Places limitées Dès 7 ans | Durée : 2h | Places limitéesDès 7 ans | Durée : 1h45 | Places limitéesPlaces limitées

Toutes les activités sont gratuites et sur réservation auprès de la Régie RNNESP au 02 62 80 23 00 ou par courriel à accueil@reserve-etangsaintpaul.fr

La préservation des chiroptères est essentielle Depuis plusieurs années la Régie RNNESP et le GCOI travaillent à la préservation des seuls mammifères volants indigènes de La Réunion.

La population de microchiroptères (chiroptères de petite taille) présente sur la frange littorale est principalement constituée de deux espèces :

le Petit molosse de La Réunion Mormopterus francoismoutoui

et le Taphien de Maurice Taphozous mauritianus. Mal connues et perçues comme des espèces nuisibles, les chiroptères sont essentiels aux équilibres naturels car ils contribuent à la régulation des populations de moustiques et à la pollinisation des végétaux de notre île.

À La Réunion, toutes les espèces de chauves-souris sont protégées par lʼarticle L.411-1 du Code de lʼEnvironnement et par lʼArrêté ministériel du 17 février 1989. Notre mode de vie impacte le cycle de vie des chiroptères et plusieurs facteurs entrainent une dégradation et une disparition de leurs habitats telles que la pollution lumineuse et les collisions.

Depuis plusieurs années la Régie RNNESP et le GCOI travaillent à la préservation des seuls mammifères volants indigènes de La Réunion.La population de microchiroptères (chiroptères de petite taille) présente sur la frange littorale est principalement constituée de deux espèces :À La Réunion, toutes les espèces de chauves-souris sont protégées par lʼarticle L.411-1 du Code de lʼEnvironnement et par lʼArrêté ministériel du 17 février 1989. Notre mode de vie impacte le cycle de vie des chiroptères et plusieurs facteurs entrainent une dégradation et une disparition de leurs habitats telles que la pollution lumineuse et les collisions.







Dans la même rubrique : < > Découvrez le sentier sous-marin de l’Hermitage Le TCO au Salon des seniors 2022 Pour plus d’informations consultez le site internet du Territoire de la Côte Ouest ou sa page Facebook.