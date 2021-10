A la Une . Étang-Salé : un requin bouledogue de 2,85m capturé

Un squale a été pêché ce matin à l’Étang-Salé, dans le cadre des opérations de pêche de prévention. Par Sophie Fontaine - Publié le Mardi 5 Octobre 2021 à 11:36

Un requin bouledogue mâle, de 2,85 m, a été capturé sur PAVAC ce mardi matin à l'Étang-Salé. Les captures de requins bouledogues sur cette zone et partout ailleurs sur les côtes de l’île s'espacent dans le temps depuis le début des programmes de pêche de prévention en 2014/2015. “Les captures de requins bouledogue méritent qu'une attention particulière soit apportée aux conditions de pratiques des usagers et les amener à redoubler de prudence”, rappelle le Centre Sécurité requin.

Pour rappel, le dispositif Vigie Requin Renforcée et la ZONEX Saint-Leu offrent aux usagers des zones de sécurisation collective.