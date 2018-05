Etang-Salé: l'auteur des coups de couteau sous contrôle judiciaire

Un homme avait donné des coups de couteau à son frère aîné mardi à l'Etang-Salé, sur le terrain familial de la rue des Canots.



Les 4 coups de couteau donnés ont engagé le pronostic vital de la victime. Son état serait aujourd'hui stabilisé. Malgré qu'il soit considéré comme "un bon garçon selon tous les membres de sa famille", ce dernier, intercepté sur les lieux, a été placé en détention provisoire, mis en examen pour tentative de meurtre.



Le petit frère, auteur de l'acte, confie "Je regrette tout ce que j’ai fait. Je regrette réellement", souligne le JIR. "J’ai toujours été gentil et serviable avec tout le monde, même avec mon frère. Mais lui peut se montrer coléreux... Surtout quand il a trop bu". En effet, ce serait le frère aîné, fortement alcoolisé, qui aurait cherché son frère. Il donne les premiers coups, mais son petit frère, alors muni d'un couteau, riposte.



Après avoir comparu devant le tribunal de Saint-Pierre vendredi, le juge a tranché: il place l'auteur des faits "sous contrôle judiciaire le temps de l'enquête avec interdiction de se rendre rue des Canots et d’entrer en contact avec son frère William et obligation de se rendre à la gendarmerie toutes les semaines".