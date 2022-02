Etang-Salé : cinq premiers adjoints pour le prix d’un ?

En tant que citoyenne de l’Etang-Salé, je ne peux que m’inquiéter pour l’avenir de ma commune. Surtout quand je vois sur le terrain Mathieu Hoarau. Il y a un an, personne ne le connaissait et sa personnalité a pu séduire. Maintenant, on voit chaque jour un peu plus l’envers du décor.



Par exemple, il est devenu clair pour tout le monde que M. Hoarau est le candidat de Saint-Louis ou plutôt de la maire de Saint-Louis. Tout le monde a pu entendre sur le marché les militants de Juliana M’Doihoma se vanter bruyamment des places qu’ils ont déjà partagé entre eux. Entendu par exemple "amwin mwin va rentre directeur service technique, aou nou va mette aou la sécurité", et bien d’autres choses encore. D’ailleurs Juliana M’Doihoma a dit à peu près la même chose dans de sa conférence de presse, quand elle a parlé de "souder Saint-Louis et Etang-Salé". Tout un programme.



On sait aussi que Mathieu Hoarau a promis la direction du cabinet à Sabrina Etang-Sale, une Saint-Louisienne très proche de Juliana M’Doihoma passée par le PCR, la droite et tous les partis qui existent. Tapez le nom de cette dame dans Google, vous verrez, ça ne fait pas envie. Mais le gros appétit de Saint-Louis va plus loin : sœur Juliana prétend désigner elle-même le futur premier adjoint en plus du Cabinet. Là encore, ça ne fait pas envie.



Du côté de Mathieu Hoarau, le naturel revient au galop : quand on a l’habitude de brader des voitures, même cassées, on brade aussi des places de premier adjoint. Le candidat à la mairie a déjà promis la place à cinq colistiers, dont une syndicaliste (bonjour l’indépendance syndicale), un agent de police et celui à qui le poste avait été promis en 2020. Le gars, qui travaille comme bœuf tout seul dans une permanence ne sait même pas qu’il est bordé.



En fait, aucun de ces trois-là n’a les faveurs de la maire de Saint-Louis, et c’est elle qui décide. Les trois se démènent donc pour rien dans le chemin avec leurs tracts et on peut parier que le poste convoité leur passera sous le nez.



Bref, à l’Etang-Salé, ce n’est pas une campagne politique pour un projet, mais une bataille pour les places.



Marie Fontaine