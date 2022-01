A la Une . Étang-Salé : Vanessa Miranville apporte son soutien à Mathieu Hoarau

La maire de la Possession et chef de fil du mouvement CREA déclare soutenir la candidature de Mathieu Hoarau pour les élections municipales de l’Etang-Salé qui auront lieu les 20 et 27 février prochains. Par N.P - Publié le Dimanche 30 Janvier 2022 à 10:20





“C’est un candidat qui, comme nous, prône des valeurs d’éthique, de citoyenneté et de développement durable.”

Elle envisage, si le candidat venait à être élu, des partenariats entre son mouvement CREA et la commune de l’Étang-Salé.



