La grande Une Etang-Salé : Un motard décède, son passager dans un état grave

Un accident mortel s'est produit sur la route des plages entre l'Etang-Salé et Saint-Leu en milieu d'après-midi. Les secouristes n'ont rien pu faire pour un motard âgé d'une trentaine d'années. Son passager a été évacué au centre hospitalier sud dans un état grave. Par RL - Publié le Samedi 18 Septembre 2021 à 16:13

C'est l'hécatombe sur les routes de La Réunion. Un nouvel accident mortel impliquant un deux-roues est à déplorer en ce week end.



Peu avant 16H, un choc entre une moto et deux voitures s'est produit sur l'ancienne RN1 entre l'Etang-Salé et Saint-Leu. La collision s'est produite dans le virage de la Ravine des Avirons à hauteur du village de Bois Blanc.



Au sol et en arrêt cardiaque, le motard n'a pas pu être secouru malgré les tentatives de réanimation des pompiers et du Smur. Son passager, également âgé d'une trentaine d'années, se trouve dans un état grave. Il a été évacué vers le centre hospitalier de Terre Sainte.



La route a été bloquée dans les deux sens le temps de l'intervention des secours et les constats d'usage des gendarmes. A 18H05, le centre régional de gestion du trafic informe les usagers de la route que la RN1A est rouverte à la circulation dans les deux sens.





