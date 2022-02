Communiqué Étang-Salé : Tirage au sort des présidents et secrétaires des bureaux de vote

Soixante personnes ont été tirées au sort afin de constituer la liste principale pour la tenue des bureaux de vote. Dix-neuf autres ont été tirées au sort pour élaborer la liste complémentaire en cas de désistement Par N.P - Publié le Mardi 8 Février 2022 à 15:12

Pour la toute première fois à La Réunion, une collectivité a procédé à un appel à candidatures en vue de la tenue des bureaux de vote. En effet, ce lundi 07 Février 2022, en Salle du Conseil Municipal de l'Hôtel de Ville, les membres de la Délégation Spéciale de L’Étang-Salé, très attachés à la démocratie participative, recevaient Maître Pascal FILIPPI, Huissier de Justice, qui a procédé, en toute transparence, au cours d’une réunion publique, au tirage au sort désignant les Présidents et les Secrétaires des bureaux de vote pour les élections municipales et communautaires qui se tiendront les 20 et 27 février prochains.



Parmi les 79 personnes ayant répondu à l’appel à candidatures, 60 ont été tirées au sort afin de constituer la liste principale, et 19 pour élaborer la liste complémentaire en cas de désistement. Les Citoyens volontaires tirés au sort bénéficieront très prochainement d'une formation appropriée qui leur permettra de mieux appréhender le rôle qui sera le leur.