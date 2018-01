Étang Salé : Retour sur les circonstances de l'accident causé par un véhicule à contresens

Hier soir, aux alentours de 19h, un terrible accident s'est produit sur la quatre voies au niveau de l'Étang Salé.



Le conducteur d'un Kangoo, âgé de 76 ans, est venu s'encastrer dans une BMW. Le choc frontal, d'une rare violence, résulte de la circulation à contresens du conducteur de l'utilitaire.



Parti du Gol, il a remonté la quatre voies vers le nord sans se rendre compte de son erreur. Une première conductrice, au volant d'une C3, a pu l'éviter en faisant un écart et a fini dans la glissière de sécurité. Le second conducteur, au volant d'une BMW, a eu beaucoup moins de chance quelques mètres plus loin et s'est encastré dans le Kangoo.



Le choc fut si violent que le véhicule du gramoune s'est retrouvé quasiment sur le muret de séparation.

Les deux conducteurs ont été grièvement blessés et évacués au CHU de St-Pierre. Leurs pronostics vitaux n'était pas engagés hier soir.



L'accident a nécessité un important dispositif de sécurité afin de sécuriser les lieux. La gendarmerie et les pompiers sont intervenus en nombre avec rapidité et efficacité.



L'enquête en cours devra déterminer les causes de l'accident et dira si les conducteurs étaient sous l'influence d'alcool au moment de l'accident.