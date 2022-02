Communiqué Etang-Salé : Report du tirage au sort des présidents et secrétaires des bureaux de vote

La ville de l'Etang-Salé doit rejouer ses élections municipales et communautaires les 20 et 27 février prochains. Des citoyens volontaires devaient être tirés au sort ce vendredi pour organiser le scrutin. Avec le passage du cyclone Batsirai, le tirage au sort est reporté au lundi 7 février informe la mairie de l'Etang-Salé dans un communiqué. Par NP - Publié le Vendredi 4 Février 2022 à 13:43

Report du tirage au sort des présidents et secrétaires des bureaux de vote:

En raison des conditions météorologiques, le tirage au sort des citoyens volontaires pour tenir un bureau de vote pour les élections municipales et communautaires des 20 et 27 février 2022, initialement prévu ce vendredi 4 février, est reporté au lundi 7 février à 14h00 au sein de la Mairie de L’Étang-Salé.