A la Une ... Etang-Salé : Quelles conditions météo dimanche si vous allez voter ?

Jusqu’à décision contraire, les électeurs de l’Etang-Salé sont appelés à se rendre aux urnes ce dimanche. Dans le même temps, le cyclone Emnati continue de se rapprocher. Selon les prévisions de Météo France, vent et pluies accompagneront les électeurs jusqu’aux bureaux de vote. Par NP - Publié le Vendredi 18 Février 2022 à 15:19

Emnati poursuit sa trajectoire vers l’ouest-sud-ouest et continue de s’intensifier alors que les électeurs de l’Etang-Salé sont appelés à se déplacer aux urnes pour rejouer les municipales.



"Dès la nuit de samedi à dimanche, des pluies et des rafales de vent à 80 km/h sont attendues", indique Philippe Caroff, responsable des prévisions cycloniques à Météo France.



Au fil des heures dimanche, les conditions météo vont encore se dégrader. "Les rafales de vent dépassent les 100 km/h et les pluies seront de plus en plus soutenues". Outre les papiers d’identité et la carte d’électeur, si les élections sont maintenues, les citoyens de l’Etang-Salé devront donc également prévoir de se protéger de la pluie. En revanche au vu du vent attendu, le parapluie ne semble pas être l’accessoire idéal.



Selon les dernières prévisions de Météo France, Emnati sera au plus près de nos côtes, entre 280 et 320 km au nord de La Réunion, dans la soirée de dimanche.