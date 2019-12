Culture Étang-Salé: Maya Kamaty, Kervéli et Gwendoline Absalon attendus au stade du Centenaire pour les festivités du 20 désamb



Sa musique est un élégant mélange d'influences diverses : maloya, jazz, soul, salegy… Le tout, teinté de sonorités Cap-verdiennes. Fortement inspirée, débordante de créativité, et dotée d'une voix envoûtante, Gwendoline ABSALON ouvrira de fort belle manière les hostilités musicales à partir de 19h00 dans la Cour d’Honneur du Complexe sportif du Centenaire sis à L’Étang-Salé les Hauts.



Captivant, envoûtant, puissant sont les maîtres-mots qui définissent KERVÉLI. Le son enjôleur du maloya à cordes de ce groupe de musiciens passionnés et accomplis vous transportera ensuite dans un univers plaisant et réjouissant.



Puis, pour clore en apothéose les festivités du 20 désamb à L'Étang-Salé, vous embarquerez enfin pour un véritable voyage entre tradition et modernité en compagnie de Maya KAMATY, fille de Gilbert POUNIA, leader du groupe ZISKAKAN.



Venez commémorer, écouter, danser, chanter et laissez-vous subjuguer...



C'est ce soir, l'entrée est libre et gratuite ! La Ville de L'Étang-Salé célébrera, en partenariat avec le Théâtre des Sables, ce vendredi 20 décembre 2019, le 171ème anniversaire de l'abolition de l'esclavage. À ce titre, plusieurs concerts sont prévus ce soir dans la cour d'honneur du complexe sportif du Centenaire:







