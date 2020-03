Municipales 2020 Etang-Salé: Mathieu Hoarau s'engage dans la lutte contre le SAF Le syndrome d’alcoolisation foetale (SAF) toucherait au moins 1,3 million de Français. En 2020, 15 000 enfants vont naître atteints du syndrome qui entraine plus de 400 pathologies. Face à ce fléau, SAF France invite les candidats aux municipales à signer un plan de prévention. A La Réunion, 38 candidats ont signé. Parmi eux, Mathieu Hoarau en lice à l’Etang Salé.

Dans leur Plan d’actions 2020-2026, Mathieu Hoarau et les Citoyens en action qui l’accompagnent, se sont engagés à mettre en place de façon régulière, avec les professionnels et associations impliqués, des campagnes de prévention et de sensibilisation, au sein des cases de chaque quartier, pour veiller à la santé physique et psychologique des enfants, des ainés et de toutes les familles de l’Etang-Salé.



C’est dans le cadre de ces engagements pris vis-à-vis de la population de l’Etang-Salé depuis janvier 2020, que Mathieu Hoarau a signé, avec enthousiasme et détermination, la Lettre ouverte proposée par l’association SAF France et Réunion en vue de lutter tous ensemble contre ce fléau que constitue la consommation d’alcool durant la grossesse.



Ce syndrome, aux conséquences dramatiques et irréversibles pour les enfants, peut être évité, évitons-le!



Cette lutte est l’affaire de tous, y compris des municipales.



Mathieu Hoarau et son équipe de Citoyens en action s’engagent aux cotés des familles à l’Etang-Salé. Nicolas Payet Lu 126 fois







