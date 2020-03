A la Une ... Etang-Salé : Mathieu Hoarau pousse Jean-Claude Lacouture au second tour

Maire sortant depuis 1997, Jean-Claude Lacouture va devoir batailler au second tour de ces municipales 2020. Il a récolté 3349 voix. Il retrouvera dimanche prochain non pas son éternel opposant Alain Payet (206 voix) mais Mathieu Hoarau, qui a eu la faveur de 2762 électeurs.



Rappelons que le maire sortant avait pu bénéficier d'un colistier inattendu en la personne de Gilles Leperlier, soutenu par le PCR lors des dernières législatives. Un soutien du camp d'en face qui n'a visiblement pas dérouté l'électorat de Jean-Claude Lacouture.



Gilles Clain, policier et secrétaire départemental de l’Unité SGP Police, a obtenu 598 voix pour sa première participation à cette élection.



Le match entre les deux premiers candidats va se jouer sur les tractations durant l'entre-deux tours. Nicolas Payet







