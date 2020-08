Communiqué Etang-Salé : Mathieu Hoarau demande la création d'au moins 100 postes de titulaires

Mathieu Hoarau et les élus de "La Voix du Citoyen" à L'Étang-Salé sollicitent l'inscription à l'ordre du jour du prochain conseil municipal de "différents points relatifs aux droits des agents municipaux", à savoir la création a minima de 100 postes de titulaires, la création d'une commission paritaire ad hoc composée d'organisations syndicales et d'élus qui veillera au respect de critères objectifs de sélection et l'instauration d'une prime Covid 19 en application du décret pour les professionnels qui ont été mobilisés.



Points relatifs aux droits des agents municipaux à titularisation & prime Covid

Point relatif aux actions en réparation des préjudices subis suite aux graves manquements dans la gestion des fonds publics de la commune depuis 2015

Points relatifs aux droits des agents municipaux : Création a minima de 100 postes de titulaires

Création d’une commission paritaire ad hoc

Instauration d’une prime Covid 19 en application du décret pour les professionnels qui ont été mobilisés.



Respecter les droits des agents municipaux à une évolution de carrière et Gérer de façon optimale des fonds publics ne sont pas antinomiques ; c’est d’ailleurs un projet managérial important dans le programme de la LVC en faveur des professionnels investis.



C’est la raison pour laquelle, pour respecter les droits des agents municipaux, la LVC demande la création de 100 postes de titulaires tout en exigeant la mise en place d’une commission paritaire ad hoc, composée de représentants du personnel, d’élus, notamment d’élus de la LVC, qui sélectionnera les bénéficiaires sur des critères légaux, à savoir l’ancienneté et la valeur professionnelle établie de façon objective. Cette titularisation de 100 agents sur la base de critères légaux et objectifs n’aura aucune incidence financière sur les citoyens et leurs impôts !



Une meilleure gestion du budget communal, une meilleure maîtrise de projets, et une meilleure anticipation de dépenses globales permettent la réalisation de ce projet de titularisation de ces agents communaux.



Dans ce contexte de contentieux électoral (où propagande électorale et manœuvres frauduleuses sont une réalité), doublé de pratiques illégales en matière de commande publique mises en évidence par la Chambre régionale des comptes (avec des surcoûts de plus de 50 millions€) la LVC sera très vigilante.



Par ailleurs, la LVC s’interroge également sur l’application à la commune de l’Etang-salé du décret instaurant la prime COVID.

Point relatif aux actions en réparation des préjudices subis suite aux graves manquements dans la gestion des fonds publics de la commune depuis 2015

La LVC déclenche parallèlement les procédures administratives et judiciaires pour que la commune voit tous les préjudices subis suite aux graves manquements de l’équipe municipale depuis 2015 réparés par leurs auteurs ; le rapport de la Chambre régionale des comptes met en exergue des faits relevant de favoritisme, d’abus de biens sociaux, de détournements fonds publics …



Et les comptes du CCAS 2019 ont montré que des frais d’avocat (+ de 29 000 € !) ont été pris en charge par la collectivité dans le cadre d’une condamnation personnelle pour harcèlement ; un titre de recettes devra être émis à l’encontre de cet élu.



