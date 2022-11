A la Une . Étang-Salé : Mathieu Hoarau conteste les affirmations de son ex-premier adjoint

Après l'annonce de la démission de Gilles Clain de son poste de premier adjoint, le premier magistrat d'Étang-Salé "prend acte" de cette décision, dénonçant des méthodes "irresponsables, brutales et fallacieuses". Par La rédaction - Publié le Mercredi 23 Novembre 2022 à 14:54

Après l'annonce hier de la démission de Gilles Clain, le maire de Étang-Salé, Mathieu Hoarau, était resté bien silencieux, laissant son ancien adjoint faire le tour des médias péi. Le maire a donc fini par répondre aujourd'hui, en prenant "acte" de sa décision.



"Je prends acte de la découverte soudaine de Gilles Clain, qui considère ne pas être en phase avec la politique menée par la majorité municipale et je constate la méthode irresponsable, brutale et fallacieuse, notamment dans ses déclarations par voie de presse. Aussi, je l’invite à faire preuve de bon sens et de respect envers le groupe majoritaire au sein duquel il a visiblement beaucoup de mal à s’intégrer, au point de se retirer de lui-même", rétorque même le maire.



Mathieu Hoarau dénonce des propos injustifiés. "La construction est un travail de longue haleine qui nécessite une cohésion d’équipe dans laquelle Gilles Clain ne semble pas 'être en phase' ! Cela étant, avec tout le respect que le groupe majoritaire lui porte, je ne saurais tolérer les propos infondés et portant à croire à un manque de transparence. Une transparence qui me tient à cœur et pour laquelle j’ai combattu au nom de la voix du citoyen. Au-delà de sa décision qui relève de son libre arbitre, je suis curieux de savoir comment il peut mener une opposition constructive, en faveur de l’intérêt général, quand il se retrouve entre l’opposition actuelle qu’il a combattu et le groupe dont il partageait soi-disant les valeurs".



Reste désormais à savoir qui remplacera Gilles Clain.