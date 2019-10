Étang-Salé : Les voitures d'un candidat aux municipales incendiées

"C’est un attentat", estime Alain Payet. Celui qui est conseiller municipal d’opposition depuis 2014 et tête de liste pour les prochaines municipales est catégorique quant au caractère criminel de l’incendie. "Le feu est parti de l’arrière du véhicule de ma femme. Les pneus arrières ont complètement brûlés, contrairement aux pneus avant. Ça ne peut donc pas venir d’un court-circuit. D’autant que la voiture n’avait pas roulé de la journée" .



Ne pas céder à la peur



Le septuagénaire en est certain, il s’agit là d’une intimidation visant à le faire taire. "On était déjà venu sonner à ma porte pour m’insulter et me menacer en juillet dernier", rapporte-t-il. Une plainte avait été déposée à cette occasion. Cette fois, il en est sûr, "les voyous sont passés à l’acte".