A la Une . Étang-Salé : Les riverains du lac artificiel dénoncent l'inaction de la mairie Les riverains de la retenue d'eau de l'Étang-Salé-les-Bains se plaignent régulièrement auprès de la mairie de l'état d'abandon dans lequel se retrouve le lac artificiel recueillant les eaux de pluie. Le lac a débordé jusqu'aux seuils des maisons, avec Berguitta, leur faisant craindre pour leur santé et leur sécurité.

C'est un joli plan d'eau, un îlot de verdure, empli de joncs, aux rives ombragées, au milieu d'un quartier résidentiel de l'Étang-Salé-les-Bains. Mais le tableau est loin d'être bucolique aux yeux des riverains de cette retenue d'eau recueillant les eaux de pluie de l'Étang-Salé. Eux le perçoivent comme un danger sanitaire, car les égouts s'y déversent régulièrement, pour la joie des rats qui y prolifèrent.



Des rats qui, lors des fortes pluies de Berguitta, ont fui l'inondation, se réfugiant dans les maisons, faisant craindre aux riverains horrifiés une contagion de leptospirose. L'année dernière, deux chiens du quartier avaient succombé à la maladie après avoir chassé ces rongeurs.



Le quartier s'en en effet retrouvé inondé lors des fortes pluies charriées par Berguitta, l'évacuation vers la mer des eaux de la retenue d'eau étant quasi nulle, et les égouts ayant largement débordé, leurs eaux saumâtres se mêlant aux eaux boueuses déversées dans le lac. Des égouts qui se déversent régulièrement dans le plan d'eau, "environ une fois par mois", précise Monsieur Hoarau, dont la maison de pêcheur est située au bord du lac.



Jeudi dernier, le maire Jean-Claude Lacouture est venu faire l'état des lieux du quartier. Les riverains ont profité de cette visite pour réclamer que le plan d'eau soit dragué. Le risque sanitaire est important selon ces habitants, las des rats et du pollen allergisant qui "au premier coup de vent, vole partout", selon les époux Hoarau. Les riverains se disent prêts à alerter l'ARS si rien n'est fait pour nettoyer le plan d'eau, d'autant que, ajoute M. Hoarau, "des jeunes viennent pêcher des tilapias, espérons qu'ils ne les mangent pas!".



De fait, l'entretien des canaux et du plan d'eau est criant d'inexistence. Le lac n'est que joncs à perte de vue et les canaux d'évacuation des eaux de pluie sont emplis d'herbes folles et de plantes aquatiques. Selon Patrick Dexport, lui aussi riverain de l'étang, "les écolos refusent que la mairie nettoie le plan d'eau au bulldozer, comme il y a quatre ans, tout ça pour trois poules d'eau...". Le propos vise une association environnementaliste locale, EELV ne disposant pas de représentant au sein du conseil municipal de l'Étang-Salé.



Vraisemblablement, le lac artificiel nécessiterait un entretien régulier, qui préserverait l'écosystème qui s'est constitué, accueillant des poules d'eau, espèce protégée, non un grand nettoyage à coups de bulldozers tous les quatre ans.



Bérénice Alaterre





