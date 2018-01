Étang-Salé : Les recherches reprendront samedi

La journée de recherches pour retrouver l'homme disparu s'est terminée par le ratissage d'une grande partie de la zone sans succès. Dès 14h des plongeurs ont inspecté une partie de la rivière, assistés des moyens aériens de la gendarmerie. Ils reprendront les recherches samedi matin.



L'enquête de voisinage a permis de déterminer qu'il n'y avait aucun lien entre la disparition et le véhicule qui a été emporté au même endroit. En effet, dès que les gendarmes ont eu accès a l'immatriculation du véhicule enseveli, l'identification du propriétaire a été faite. Il se trouve en métropole et n'a prêté son véhicule à personne.



Si les recherchent se poursuivent demain, il apparait au regard de tous les éléments dont disposent les forces de l'ordre, que personne n'a été emporté par les eaux. La possibilité que les témoins aient pu confondre un corps et un objet n'est plus écartée. En effet, le recensement de la population sur les lieux de l'éventuelle disparition ne dénombre aucune personne manquante.