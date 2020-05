A la Une . Etang-Salé: Les enfants de soignants et des travailleurs "en première ligne" regroupés dans une école Dans un communiqué de presse, la mairie de l'Etang-Salé indique que les enfants de soignants et ceux des travailleurs "en première ligne" durant le confinement seront tous accueillis à l'école Gabin Dambreville ce lundi de rentrée.

Dispositif d'accueil des enfants des personnels soignants et en première ligne dans la lutte contre le COVID-19.



Seront accueillis à l'école Gabin DAMBREVILLE, le lundi 18 mai 2020, les douze enfants des personnels soignants et des personnes qui étaient en première ligne pendant le confinement.



L'Académie de La Réunion fournira à notre Collectivité une liste complémentaire des enfants des personnels soignants et en première ligne dans la lutte contre le Covid-19 qui pourront y être accueillis à compter du lundi 25 mai 2020 .



Nous vous invitons à vous rapprocher du Rectorat pour inscription.





