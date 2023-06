Etang-Salé : Les collégiens golfeurs du collège Aimé Césaire champion de France UNSS

Le communiqué :



Ce jeudi 8 juin, l’équipe UNSS de jeunes golfeuses et golfeurs du collège Aimé Césaire à l’Étang-Salé – ont remporté le titre de CHAMPION DE FRANCE UNSS 2023 dans la catégorie établissement.



12 joueurs, 4 arbitres, 1 jeune reporter et 4 accompagnants sont partis ce vendredi 2 juin pour affronter les équipes issues des toutes les régions de France métropolitaine et Mayotte.



L’établissement Aimé Césaire s’est fait remarquer par

sa très grande participation

- En nombre 17 élèves : 8 filles et 9 garçons

- Par leur participation à tous les championnats

proposés : sport partagé, établissement,

excellence, jeunes arbitres et jeunes reporters.