Étang-Salé: Le radar recouvert par un gilet jaune

Un gilet jaune recouvre ce matin le radar automatique de l’Étang-Salé. Selon certains commentaires sur les réseaux sociaux, un usager de la route en colère serait à l’origine de cet acte militant. Le gilet jaune est devenu le symbole du mouvement de protestation prévu le 17 novembre prochain contre la hausse des prix des carburants. D'autres radars auraient subi le même sort, selon des internautes.Les automobilistes sont encouragés à afficher leur gilet jaune sur leur tableau de bord en soutien au mouvement. Une opération escargot était déjà organisée ce matin sur la route du littoral en direction du nord, provocant près de 13 km d’embouteillages.Difficile de dire ce que risque celui qui a placé le gilet jaune sur le radar. En effet, si l’appareil n’est plus en état de fonctionner correctement, celui-ci n’a apriori pas été dégradé. Or la loi ne prévoit de sanctions qu’en cas de dégradation ou détérioration du dispositif de contrôle : jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.En début d’année, un homme a été jugé pour avoir recouvert d’un sac-poubelle un radar automatique de la région. Le tribunal de Mont-De-Marsan a estimé qu’il n’y avait pas de destruction de bien public et l’individu a été relaxé.