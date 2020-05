Communiqué Etang-Salé: Le marché associatif reprend son activité ce dimanche Le marché associatif de l’Etang-Salé les bains reprend son activité ce dimanche 17 mai, comme annoncé dans un communiqué:



Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 14 Mai 2020 à 19:16 | Lu 97 fois

Le marché associatif de l’Etang-Salé les bains reprend son activité ce dimanche 17 mai



Pour respecter le décret n° 2020-548 et le guide méthodologique transmis par la préfecture, nous mettrons en place un certain nombre de principes à respecter, dont :



PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE pour les commerçants et clients

Seuls les commerçants servent les produits aux clients

Respect de la distance de sécurité sanitaire dans les files d'attente

Un sens unique de circulation

Régulation du Flux à l'entrée du marché

Obligation de se frictionner les mains à l'entrée du marché avec une solution hydro-alcoolique.



Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur