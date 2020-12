Politique Étang-Salé: Le compte de campagne de Mathieu Hoarau validé

Mathieu Hoarau peut pousser un ouf de soulagement. Le candidat malheureux lors des dernières élections municipales à l'Étang-Salé a vu la Commission nationale des comptes de campagne valider ses comptes. Son communiqué à retrouver ci-dessous: Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 12 Décembre 2020 à 07:54 | Lu 450 fois

Le compte de campagne de Mathieu Hoarau, qui a porté la liste "La Voix du Citoyen LVC" aux élections municipales et communautaires de L’Etang-Salé a été examiné par la Commission nationale des comptes de campagne.



Les Citoyens en action qui se sont mobilisés autour de cette nouvelle vision politique, ont su justifier un à un les très nombreux signalements émis par la seule équipe de campagne de M. Lacouture ; leurs tentatives pour influencer négativement la Commission ont échoué.



Cet acharnement à l’encontre de la LVC a été rattrapé par la vérité, à la lumière de la loi : Le Compte de la LVC est validé.



Tous les colistiers restent bel et bien éligibles ! La LVC est déterminée à défendre les valeurs d’Honnêteté, de Transparence et de Respect au sein de la vie publique et ainsi à réaliser le changement politique indispensable à L’Etang-Salé.



Cette étape importante de validation du compte de campagne atteinte, Mathieu Hoarau et les Citoyens en action attendent à présent que les autorités judiciaires saisies par eux puissent tenir audiences, concernant leurs Protestations électorales, leurs Plaintes pour tentatives d’achats de voix, leur Plainte pour Fraude électorale et leur Plainte pour détournements de fonds publics, abus de biens sociaux, favoritisme & violation du code des marchés publics.



Toutes ces plaintes, 9 au total, sont Toutes étayées par des éléments de preuve précis. Concernant les contentieux électoraux, ont été portées à la connaissance des juridictions, des images de mains dans une urne, des différences étranges de signatures sur les listes d’émargements, des procurations irrégulières...



La LVC reste fortement mobilisée pour défendre la démocratie et son expression à L’Etang-Salé. Sa détermination est sans faille.



La LVC a enclenché à La Réunion un mouvement de Citoyens en action convaincus que Tous Ensemble Notre Avenir s’invente et ne se subira plus !



