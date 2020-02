Etang-Salé: La "Gilet jaune" Sandrine Moukine entre en lice

Elle prône un "changement de mode de gouvernance", Sandrine Moukine se lance dans les municipales. Engagée dans la vie associative et dans le mouvement des Gilets jaunes, cette mère de famille de 45 ans est la seule candidate féminine à se présenter à l’Étang Salé. Tête de liste, elle veut apporter "un nouveau souffle" à sa commune. "Ce changement, pourquoi ce ne serait pas une femme qui l’apporterait", déclare-t-elle.



Sandrine Moukine est soutenue dans sa candidature par le Rassemblement citoyen pour La Réunion qui présente une candidate à Ste-Suzanne, Patricia Coutandy.



Avec ses colistiers Gilets jaunes et citoyens de tout milieu social, cette ancienne aide-soignante dans la région parisienne veut imposer "davantage de transparence et d’implication des citoyens" au sein des instances communales, se retrouvant totalement dans le slogan "un homme/une femme un seul mandat".



Si elle est élue première magistrate de la ville, Sandrine Moukine compte oeuvrer contre les violences intra-familiales, le harcèlement scolaire ou encore pour la "dignité des personnes âgées pour un équilibre du territoire" .