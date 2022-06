A la Une . Étang-Salé : L’académie Guillaume Hoarau prête à rentrer sur le terrain

Guillaume Hoarau s’est rendu à la mairie de L’Étang-Salé pour engager les discussions à Roos de l’académie de football qu’il souhaite créer. Un projet largement soutenu par Mathieu Hoarau, déterminé à voir la future fabrique à champions ouvrir ses portes en 2024 Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 17 Juin 2022 à 06:43

Le communiqué:



M. Le Maire, Mathieu HOARAU, Bruno PHILEAS - élu au développement de la politique sportive, et Mathieu LEPINAY – élu aux activités économiques - ont eu l’immense honneur d’accueillir au sein de l’Hôtel de Ville Guillaume HOARAU, professionnel de football, ayant évolué au sein de célèbres équipes telles que le Havre, le PSG, les Young boys de Bern et le FC Sion.



Cette visite a permis d’échanger sur les prémices d’une collaboration en vue de la création d’une académie accompagnée par l’UEFA et destinée à la jeunesse réunionnaise et étang-saléenne.



Cet échange a mis en exergue une volonté partagée de mener ensemble un projet visant l’accompagnement vers l’excellence et l’encadrement des jeunes réunionnais en vue de la réalisation de leurs rêves. Il fait également écho aux ambitions de la municipalité qui déploie une politique volontariste en faveur de la jeunesse sportive pour qui Guillaume HOARAU représente un modèle de réussite.



La municipalité tient à remercier Guillaume HOARAU, véritable ambassadeur des jeunes footballeurs, pour sa visite et sa détermination à faire de notre jeunesse un pilier pour le territoire.



