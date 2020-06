Municipales 2020 Étang-Salé : Jean-Claude Lacouture garde son siège pour une voix d'avance

Par Aurélie Hoarau - Publié le Dimanche 28 Juin 2020 à 22:02

Jean-Claude Lacouture conserve les clés de la mairie de l'Étang-Salé. Le maire sortant est arrivé en tête au second tour, avec une voix d'avance à la fermeture des 18 bureaux de vote. Le maire sortant récolte 4098 voix, contre 4097 pour son adversaire Mathieu Hoarau.



Pour rappel, ce dernier conduisait une liste de fusion avec Gilles Clain, arrivé troisième au premier tour. Une alliance qui n'aura pas suffit pour détrôner le premier magistrat de droite, qui rempile donc pour un nouveau mandat.



Au premier tour, Jean-Claude Lacourture avait obtenu 47,34% des voix, Mathieu Hoarau 39,04% et Gilles Clain 8,45%.



Depuis 1997, Jean-Claude Lacouture est assis dans le fauteuil de maire. Le politique de 68 ans, ancré à droite, a notamment exercé la fonction de conseiller général dans sa carrière politique.