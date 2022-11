A la Une . Etang-Salé : Gilles Clain quitte la majorité de Mathieu Hoarau

Gilles Clain, conseiller municipal dans la majorité de Mathieu Hoarau à L'Etang-Salé. Il dénonce les méthodes et les choix de l'édile. Voici le communiqué de l'élu : Par NP - Publié le Mardi 22 Novembre 2022 à 12:13

Aujourd’hui, je décide de quitter la majorité de Mathieu HOARAU et lui demande de me retirer mes délégations municipales.



Après avoir contribué à la victoire de la liste qu’il conduisait en février dernier, j’ai malheureusement constaté que je ne suis pas en phase avec les méthodes employées, les orientations choisies et bon nombre de décisions.



J’ai cru que nous pouvions mener, ensemble, une politique nouvelle pour nos concitoyens, un renouveau attendu et souhaité par tous.



Ai-je été naïf d’y croire ? Je ne pense pas .



Dois-je rester fidèle à mes convictions ? Évidemment.



Je précise que ceci n’est pas une démission et que je continuerai à siéger en tant que conseiller municipal, dans une opposition qui se voudra constructive, directe et franche.



Je continuerai ce pourquoi me je suis engagé : travailler pour les intérêts de nos concitoyens. Jamais un titre, une fonction ou encore une indemnité ne me détourneront de cet engagement.



Par ailleurs, je salue l’engagement sans faille des agents municipaux qui travaillent au quotidien au bon fonctionnement des différents services malgré les diverses contraintes qu’ils peuvent rencontrer.



Je reste donc au service de notre commune. Les Etang-Saléennes et Etang-Saléens trouveront toujours en moi une oreille attentive et un porte parole dévoué.