A la Une . Étang-Salé : Gilles Clain claque la porte en dénonçant les "dépenses fastueuses" du maire

Premier adjoint depuis la victoire de Mathieu Hoarau en février dernier à la mairie de l'Étang-Salé, Gilles Clain, a décidé de quitter ses fonctions. L'élu quitte toutes ses délégations et rejoindra les rangs de l'opposition municipale. Par MB - Publié le Mardi 22 Novembre 2022 à 18:22

C'est d'abord à travers un communiqué envoyé aux rédactions de l'île que le désormais ex-premier adjoint a décidé d'annoncer sa démission. Au poste depuis moins de dix mois, Gilles Clain précise qu'il souhaite désormais siéger en tant que "conseiller municipal, dans une opposition qui se voudra constructive, directe et franche".



L'élu explique son choix par une divergence avec l'actuelle majorité. "Je ne suis pas en phase avec les méthodes employées, les orientations choisies et bon nombre de décisions", poursuit-il dans son communiqué.

Des désaccords dès l'élection



Interrogé, Gilles Clain explique son choix de quitter le navire face aux décisions du premier magistrat de la ville. "Dès notre arrivée, les frais de représentations du maire ont été multipliés par cinq par rapport à l'ancienne majorité. On est passé de 3.000 à 15.000€", rapporte l'ancien premier adjoint.



Interloqué par cette augmentation alors qu'un effort est demandé aux collectivités, il explique ne pas pouvoir non plus accepter la vente de l'ancien véhicule de fonction de Jean-Claude Lacouture. Ce Dacia Duster de moins de deux ans a été cédé par la commune en juin dernier. "On a avancé l'argument que Mathieu Hoarau ne pouvait pas rentrer dedans, mais c'est faux. Il a donc fait voté en conseil municipal l'achat d'un autre véhicule, de plusieurs dizaines de milliers d'euros. J'ai refusé de siéger et de voter à ce conseil. Mais la goutte d'eau a été le vote d'un budget de 80.000€ pour le feu d'artifice du 20 décembre. Clairement, cet argent aurait pu servir à refaire les infrastructures ou payer des équipements pour les écoles", explique Gilles Clain.



Interrogé ce mardi, Mathieu Hoarau a annoncé qu'il réagirait demain à la démission de son premier adjoint.