Étang-Salé: Fernand et Franck Rieffel condamnés pour banqueroute et abus de biens sociaux

La sentence est tombée pour les Rieffel. Poursuivis pour banqueroute et abus de biens sociaux, le père, Fernand a été condamné ce jeudi par le tribunal correctionnel de St-Pierre à une peine de trois ans de prison dont deux avec sursis. Son fils Franck écope quant à lui à deux années de prison dont une avec sursis. Les deux hommes devront en outre rembourser la somme de 3,4 millions d'euros, nous apprend Le Quotidien.



La procédure de liquidation judiciaire des sociétés du groupe de construction Rieffel, basé à l’Etang Salé, avait révélé des comptabilités irrégulières, des détournements de fonds, des confusions entre leurs intérêts personnels et ceux des sociétés…



Alors que sous procédure collective, des paiements non autorisés de dette ont également été opérés. En tout, ce sont plus de 3 millions d’euros de passif et 2 millions de fonds anormaux qui avaient été mis au jour.