A la Une . Etang-Salé: En trottinette sur la quatre voies

Un homme a été vu sur la quatre voies de l'Etang-Salé en trottinette ce lundi. Par Soe Hitchon - Publié le Lundi 20 Juillet 2020 à 16:11 | Lu 878 fois

Curieuse scène ce lundi sur la quatre voies de l’Etang-Salé. Alors que les automobilistes roulaient à priori entre 90 et 110 km/h, un homme a été aperçu sur la bande d’arrêt d’urgence… en trottinette. Et même pas électrique, qui plus est.



Si cet individu peut faire sourire, son acte était très imprudent. Rappelons que ce type d'engin est interdit sur les routes à accès réglementé et qu'il est interdit de circuler sur la bande d’arrêt d’urgence...



Photo : Radar 974



Soe Hitchon Journaliste La liberté et la justice pour tous, c'est une utopie en laquelle je crois. Chaque... En savoir plus sur cet auteur