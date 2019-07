Etang-Salé : Disparition inquiétante d’une gramoune

Les gendarmes sont à la recherche d’une femme de 72 ans, disparue hier après sa promenade quotidienne. Sujette à des pertes de mémoire, ce n’est pas la première fois que ses proches n’ont plus de nouvelles d’elle indique la presse écrite.



Hier, elle a été aperçue pour la dernière fois sur la piste cyclable aux alentours de 10h30. L’hélicoptère de la gendarmerie a survolé la zone et les maîtres chiens ont remonté une piste jusqu’à la station d’épuration mais sans succès.



Ses proches ont indiqué au Quotidien que la disparue portait un pantalon en laine gris et un t-shirt rouge. Si des personnes détiennent des informations à son sujet, elles sont priées de contacter la gendarmerie.