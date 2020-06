Etang-Salé: Des colistiers d'Alain Payet désapprouvent l'alliance avec Jean-Claude Lacouture

Municipales 2020 Etang-Salé: Des colistiers d'Alain Payet désapprouvent l'alliance avec Jean-Claude Lacouture

Les négociations d'entre-deux tours entre les candidats ne font pas toujours suivies par les colistiers. Exemple encore à l'Étang-Salé, où des colistiers d'Alain Payet, ont fait scission avec ce dernier, qui a décidé d'apporter son soutien à Jean-Claude Lacouture. Dans un communiqué, ces colistiers dissidents, "représentant déjà plus de la moitié de la liste" d'Alain Payet, appellent à "sanctionner la politique du maire sortant"en votant pour son adversaire du second tour, Mathieu Hoarau. Par Sarah Minatchy



Ce jeudi 18 juin 2020, nous avons eu la surprise d'apprendre par voie de presse que M. Alain Payet appelait à voter pour le candidat Jean-Claude Lacouture.



Nous tenons à nous excuser auprès de l'ensemble des électeurs et électrices qui lui ont fait confiance au premier tour et qu’il trahit à ce jour. Nous clamons haut et fort, nous, colistiers de M. Alain PAYET, que nous désapprouvons totalement cette alliance, et qui s’est réalisée sans concertation.



Nous sommes, en ce qui nous concerne, toujours très attachés à la moralisation de la vie politique et nous nous sommes engagés à porter un projet politique contre la municipalité en place depuis 23 ans, municipalité impliquée dans des affaires judiciaires touchant au harcèlement, à la spoliation de terrains et aux détournements de fonds publics supposés notamment. Nous restons sur notre ligne de conduite.



Le 15 mars 2020, les citoyens de l’Etang-Salé, à plus de 52%, les habitants se sont exprimés contre ce système politique archaïque en place depuis presque un quart de siècle et en faveur d’un projet porté par des citoyens de l’Etang-Salé aux compétences et horizons variés, aux côtés du candidat Mathieu Hoarau. Notre ville a vu naître depuis plusieurs mois à présent, chez ses citoyens, de tout âge & de tout horizon, une prise de conscience quant à leur capacité à construire un nouveau modèle sociétal où l’homme et la nature sont réellement au cœur des préoccupations publiques.



M. PAYET, rappelons-le, a toujours porté auparavant ce combat contre M. Jean Claude Lacouture en place à L’Etang-Salé depuis 23 ans. Ce combat était, est et restera le nôtre. Nous ne souhaitons pas être associés à cette alliance totalement déshonorable. Nous partageons avec le candidat Mathieu Hoarau et l’ensemble de ces colistiers, cette vision de la nécessité de remettre l’honnêteté et la transparence au sein de la vie publique dans notre ville, et nous invitons à une grande mobilisation citoyenne responsable, en faveur du projet ambitieux et réaliste qu’il porte avec les citoyens qu’il a fédérés sur sa liste « La Voix du Citoyen » lors du second tour des élections municipales à L’Etang-Salé.



C’est de ce rassemblement de toutes nos forces vives, que L’Etang-Salé pourra enfin sortir de sa léthargie et enclencher le développement que sa population mérite.

Les colistiers de M. PAYET Ainsi, on apprend que 18 ex-colistiers d'Alain Payet se sont déjà retrouvés pour signer ce communiqué. "D'autres colistiers pourraient encore prendre position contre cette décision non concertée de leur tête de liste au 1er tour, M. Alain Payet, ces prochains jours", expliquent-ils dans leur communiqué: